Franstalig onderwijsminister blaast op jaar tijd twee keer positief

22/02/17 - 08u53 Bron: Belga

Marie-Martine Schyns: "Ik verdien een sanctie zoals elke andere burger". © Thierry du Bois.

Onderwijsminister Marie-Martine Schyns (cdH) van de Franse Gemeenschap is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd achter het stuur betrapt met te veel alcohol in het bloed. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

"Ik erken dat dit niet correct is, ik bied mijn meest oprechte excuses aan", zegt Schyns in de kranten. "Ik verdien een sanctie, net als elke andere burger."



De eerste positieve controle dateert van 26 maart 2016, na het carnavalsfeest in haar gemeente Herve. Vorige maand, op 14 januari, was het opnieuw prijs in Battice, toen de minister op de terugweg was van een feestje. Het parket-generaal van Brussel buigt zich momenteel over dat laatste feit.