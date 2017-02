Tiental evacuaties na brand in psychiatrisch ziekenhuis

Jelle Houwen

22/02/17 - 06u44 Bron: Eigen berichtgeving

In het psychiatrisch ziekenhuis O-L-V in Sint-Michiels (Brugge) langs de Albert I-laan zijn deze ochtend in alle vroegte een tiental bewoners geëvacueerd na een brand.

Rond 5.30 stak een jongeman, een patiënt in het ziekenhuis, zijn matras in brand in zijn kamer. Hoe hij dat deed is niet duidelijk. Er hing meteen een stevige rookontwikkeling in de kamer. Het personeel evacueerde daarom een tiental bewoners naar een andere afdeling in het gebouw.



De brandweer kwam ter plaatse en kon de brand snel blussen. De jongeman liep brandwonden en een rookvergiftiging op en is opgenomen in het ziekenhuis. In de kamer van de jongeman is er brandschade aan de vloer en roetschade. De hele gang diende de brandweer ook nog te ventileren.



Ook de politie kwam ter plaatse voor een onderzoek. Zij zullen de jonge brandstichter later verhoren. Later mogen de bewoners terug naar hun kamer.