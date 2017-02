Elke dag 78 Belgische consumenten opgelicht

Door: redactie

Bij het nieuwe centrale meldpunt van de federale overheidsdienst Economie, dat vandaag exact een jaar bestaat, zijn 28.500 meldingen binnengekomen van misleiding, fraude en oplichting. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd kon inkijken. De meldingen leidden tot 2.600 dossiers over uiteenlopende malafide praktijken.

Belgische consumenten hebben in een jaar tijd 2.195 meldingen gedaan van fraude met vervalste facturen. Daarnaast kwamen 3.725 aangiftes binnen van fraude met e-commerce en van 2.193 pakjes die niet geleverd werden.



Het aanspreekpunt telde ook 3.400 meldingen van mensen die ongewenste commerciële telefoontjes kregen terwijl ze op de bel-me-niet-meerlijst stonden. Op basis daarvan spande de Economische Inspectie rechtszaken aan tegen twee bedrijven die dwangsommen kregen voor hun opdringerige belgedrag. Andere meldingen hadden betrekking op namaakproducten (850), misleidende reclame (800), problemen met de garantiewetgeving (600) of zwarte handel in concerttickets (400).



"Voor consumenten of bedrijven is het niet altijd evident te weten bij welke instantie ze moeten zijn om misleiding, fraude of oplichting te melden", zegt Kris Peeters, minister van Economie en Consumentenzaken. "Het meldpunt geeft ze één centrale plaats waar ze terechtkunnen. Dat heeft afgelopen jaar geleid tot 70 procent meer meldingen."