"Weg met bandwerk in de zorgsector"

De zorgsector heeft te lijden onder de groeiende greep van het marktdenken. De zorg moet steeds goedkoper en efficiënter, waardoor cijfers gaan primeren op mensen. En die trend heeft dan weer negatieve effecten voor zowel patiënten als zorgverleners. Dat is de centrale boodschap in een opiniestuk voor Knack.be van Dorien Meulenijzer, Leuvens OCMW-raadslid voor sp.a en zelf persoon met een handicap, en Bieke Verlinden, sp.a-schepen voor Sociale Zaken in Leuven. De twee Leuvense politici pleiten voor een zorgsector met meer ruimte voor "maatwerk" en "menselijkheid".

Iedereen kent de schrijnende verhalen: bewoners van woonzorgcentra die pampers moeten dragen omdat er onvoldoende personeel is om hen naar het toilet te brengen, dementerende ouderen die urenlang worden vastgebonden omdat niemand tijd heeft om hen in de gaten te houden...



Volgens Meulenijzer en Verlinden allemaal symptomen van de groeiende impact van het marktdenken in de zorgsector. In het streven naar een zo goedkoop en efficiënt mogelijke zorg is volgens hen alles in het teken gaan staan van de cijfers in plaats van de mensen.



"Rendementsdenken en productiviteitsdruk leiden ertoe dat in de zorg geen minuut nog ongepland is. Elke seconde dient maximaal benut. Gevolg: de tijd die nodig is voor echte zorgzaamheid, gaat verloren", staat te lezen in het opiniestuk.



Meulenijzer en Verlinden gebruiken, ook in een bijhorend filmpje, een lopende band voor het beeld van zorg als bandwerk. Maar door dat bandwerk krijgen de patiënten minder kwaliteitsvolle zorg en kunnen ook zorgverleners hun job niet naar behoren doen.



De twee Leuvense sp.a'ers willen een debat starten over een andere manier van zorg. Ze willen naar eigen zeggen "de zorg zo herdenken, dat we opnieuw menselijke relaties centraal stellen en zorgverleners vertrouwen en tijd geven om het verschil te maken in het leven van de mensen".