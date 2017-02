Miljarden voor Europees veiligheidsonderzoek leveren weinig op

Door: redactie

Rector Rik Torfs van de KU Leuven (archiefbeeld) - Geen enkele universiteit in Europa haalde zo veel Europese projecten voor veiligheidsonderzoek binnen als de KU Leuven. © belga.

De miljarden euro's die de Europese Unie in veiligheidsonderzoek investeert, leveren weinig tastbare resultaten op. Dat meldt Knack vandaag. Het blad werkte mee aan een nieuw internationaal journalistiek onderzoeksproject - #SecurityForSale - een samenwerking van mediapartners uit zeven Europese landen.

Volgens Knack pompte Europa de afgelopen tien jaar ruim 1,7 miljard euro in veiligheidsonderzoek via de kaderprogramma's FP7 (2007-2013) en Horizon 2020 (2014-2020). Tegen 2020 zal dat bedrag oplopen tot zowat 3 miljard euro. Bedoeling is om "innovatieve technologieën, prognose-instrumenten en kennis" te ontwikkelen als antwoord op "allerhande bedreigingen en uitdagingen voor de veiligheid, zoals misdaad, terrorisme en grootschalige noodsituaties".



Veel papier

Aan 161 van de 458 veiligheidsprojecten die door de Europese Commissie gefinancierd werden, namen Belgische bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra en overheden deel. Die kregen daarvoor 73 miljoen euro. Maar van de 123 projecten die al afgerond zijn, blijkt de helft volgens Knack helemaal niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologie om Europa veiliger te maken.



"Zonder afbreuk te willen doen aan het wetenschappelijke belang ervan: tastbare resultaten leverden al die miljoenen euro's geïnvesteerd belastinggeld niet op. Veel papier, dat wel. Maar zelfs wat wetenschappelijke publicaties betreft, scoort het Europese veiligheidsonderzoek niet grandioos", luidt het in Knack.



Samenwerking met wapenproducenten

Geen enkele universiteit in Europa haalde zo veel Europese projecten voor veiligheidsonderzoek binnen als de KU Leuven. "Onderzoekers van de KU Leuven kregen financiering voor maar liefst 17 veiligheidsprojecten in het kader van FP7 en Horizon2020 - samen goed voor bijna 8 miljoen euro. (...) Onderzoekers van de universiteit werken daarvoor samen met grote wapenproducenten zoals Thales, Finmeccanica en Airbus", aldus Knack.



Rector Rik Torfs benadrukt in het magazine dat de onderzoekers van zijn universiteit "geen wapens maken, hè". "Veel van de projecten waar KU Leuven-onderzoekers met die bedrijven aan samenwerken, zijn gericht op zaken zoals privacybescherming", aldus Torfs in Knack.