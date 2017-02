Serieverkrachter 'Raf' maakte mogelijk 230 slachtoffers

Door: redactie

De politie en het parket van Limburg afdeling Hasselt roepen slachtoffers van een serieverkrachter op om zich te melden. De man werd in september 2016 aangehouden op verdenking van verscheidene verkrachtingen, aanrandingen, oplichtingen, diefstallen en misbruik van vertrouwen. Mogelijk maakte de man tot wel 230 slachtoffers.

De man, die zichzelf "Raf" noemde, ronselde jarenlang zijn slachtoffers in heel Vlaanderen onder andere via de online datingsite TWOO en maakte gebruik van een valse identiteit. De feiten kwamen in september 2016 aan het licht na aangifte door een slachtoffer. Door schaamte of om andere redenen deden de meeste vrouwen nog geen aangifte. Zo kon de man lange tijd onder de radar van de politie blijven.



Sinds zijn aanhouding in september zijn al 19 slachtoffers gekend, maar de speurders doen nu een oproep aan alle vrouwen die contact hebben gehad met "Raf" om zich te melden. Daarnaast herbekijken ze ook alle overlijdens van vorig jaar waar de doodsoorzaak verdacht leek, om na te gaan of er een mogelijk verband bestaat.