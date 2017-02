Mensen met laag inkomen stellen vaker doktersbezoek uit

Door: redactie

Mensen met een laag inkomen, lage opleiding of migratieachtergrond stellen vaker een doktersbezoek uit. Dat blijkt uit een analyse van data van 70.000 patiënten in wachtzalen uit 34 landen, waaronder België. Dat onderzoek leert dat 15 procent van de Europese bevolking al eens een doktersbezoek uitstelt, zo staat in het vakblad Health Service Research.

"Mensen met een laag inkomen, laag opleidingsniveau of migratieachtergrond zijn kwetsbaar en meer geneigd om zorg uit te stellen", zegt doctoraatsstudent Jens Detollenaere (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent). "We zien eigenlijk de meeste effecten tussen een laag opleidings- of inkomensniveau en midden opleidings- of inkomensniveau. In onze statistische analyses zien we géén verschil meer tussen patiënten met een midden of hoog opleidings- of inkomensniveau."



Tussen 2011 en 2013 trokken onderzoekers naar de wachtkamers van dokters in 31 Europese landen, alsook Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Telkens werden de eerste negen patiënten die toekwamen bevraagd, alles samen ging het om bijna 70.000 mensen. Eén van die vragen was of ze zorg de laatste twaalf maanden uitstelden. Ongeacht de reden, verklaarde 15 procent dat al gedaan te hebben. "Het percentage van mensen die uitstellen ligt allicht veel hoger, want we bevroegen mensen die al de weg vonden naar de huisarts."



Detollenaere zegt dat de overheid een belangrijke rol kan spelen om dat cijfer te doen dalen. "We zien een lager uitstel van zorg om financiële redenen in landen waar de eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijk is en beantwoordt aan de noden van een populatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kwetsbare groepen vaak niet weten waar ze terechtkunnen met gezondheidsproblemen of niet weten hoe het gezondheidssyteem in elkaar zit."