"Ik begin die dief echt een toffe gast te vinden"

DIETERT BERNAERS EN MATHIAS MARIËN

22/02/17 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© Mathias Mariën.

Vorige zomer probeerde hij nog in te breken in de Bamboo Beach in Blankenberge, volgende maand gaat hij die strandbar helpen opbouwen. Of hoe een 17-jarige in minder dan een jaar transformeert van boefje tot helpende hand.