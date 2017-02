Agent verliest wapen op toilet

Door: redactie

Een Brusselse politieman is zijn dienstwapen kwijtgeraakt toen hij stond te plassen. Dat gebeurde afgelopen zomer na een avondje uit aan het station van Erps-Kwerps. Toen de inspecteur met de trein was aangekomen, moest hij dringend naar toilet. Volgens 'La Dernière Heure' verklaarde de man dat zijn wapen van zijn riem was gevallen toen hij zijn broek liet zakken. Het wapen, met een kaliber van negen millimeter, is nog steeds spoorloos.



De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft de agent gestraft. De divisie waartoe hij behoort, kwam in januari al in opspraak toen tijdens de BOB-campagne agenten in dienst werden betrapt op café.