Camerabeelden moeten moordenaar Sofie ontmaskeren

Door: redactie

21/02/17 - 23u17

Speurders op zoek naar "man met felblauwe jas"

© vtm.

In het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle (27) heeft het gerecht voor het eerst camerabeelden vrijgegeven die de speurders naar de moordenaar moeten leiden. Dat gebeurde vanavond in het opsporingsprogramma 'Faroek', op VTM. Exact één maand na de misdaad in Knokke zoeken de speurders nog altijd naar een tiental mensen de ochtend van de moord op Sofie in de buurt werden gefilmd en misschien iets hebben gezien.

In samenwerking met het gerecht toonde het opsporingsprogramma 'Faroek' op VTM dinsdagavond dit laatste beeld van de levende Sofie Muylle. Uitgelaten en met veel zwier stapt de schoonheidsspecialiste in het gezelschap van haar lief het Casino buiten. Een bewakingscamera legde het tafereel vast. Zeven uur later vond een wandelaar Sofie Muylle verstikt terug op het strand, ruim een kilometer verder.



Twee weken na de moord smeekten de speurders het grote publiek al om camerabeelden van die nacht. In 'Faroek' breiden ze een vervolg aan die oproep met duidelijke en veel minder duidelijke beelden uit Knokke van die ochtend. De speurders willen absoluut weten wie op die beelden staat en of ze mogelijk iets of zelfs de moordenaar hebben gezien. (lees verder onder de foto's)

