Door: redactie

21/02/17 - 20u08 Bron: vtmnieuws.be

video

De prijs voor een bioscoopkaartje is in ons land op tien jaar tijd maar liefst met 33 procent gestegen, terwijl de inflatie maar met 18 procent gestegen is. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. Naar de bioscoop gaan is in ons land dan ook een stuk duurder dan in onze buurlanden.