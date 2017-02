Geluidsnormen Zaventem: wat nu?

Door: redactie

21/02/17 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

video

De zaak rond de geluidsnormen boven de luchthaven van Zaventem is een communautair kluwen geworden. De vraag is hoe de partijen hier nog uit gaan geraken. Overleg is de enige manier, zeggen alle luchtvaartmaatschappijen. Zij pleitten voor nieuw politiek overleg en het gebruik van gezond verstand. Want één ding is zeker, de zaak is een ongelooflijk kluwen geworden, legt VTM NIEUWS-journalist Julie Colpaert uit. Donderdagochtend is er nieuw overleg op het kabinet van premier Charles Michel. Alle partijen zitten dan rond de tafel om tot een compromis te komen. Makkelijk zal dat niet worden, want de zaak krijgt een communautaire lading.