Gewezen bestuurder Publifin verdiende in 2015 300.000 euro bruto met mandaten: "Kan publieke opinie shockeren"

Door: redactie

21/02/17 - 20u31 Bron: Belga

publifin Ondervoorzitter van Nethys en gewezen bestuurder van Publifin, Georges Pire (MR), heeft vandaag in de onderzoekscommissie Publifin van het Waals Parlement bevestigd in 2015 zo'n 300.000 euro bruto verdiend te hebben met zijn openbare mandaten, afgeleide mandaten en mandaten in de privé.