Niemand vervolgd in dossier rond Gemeentelijke Holding

21/02/17 - 18u31 Bron: Belga

© belga.

Er zal niemand vervolgd worden in het dossier rond de val van de Gemeentelijke Holding. De Brusselse raadkamer heeft vandaag beslist alle betrokkenen buiten vervolging te stellen, net zoals het Brusselse parket had gevraagd. Dat meldt de krant De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De burgerlijke partij, Jean-Marie Dedecker, zou wel nog in beroep kunnen gaan tegen die beslissing.

De Gemeentelijke Holding, een investeringsvehikel van de lokale besturen, ging eind 2011 teloor door de val van Dexia, waarvan de Holding de grootste Belgische aandeelhouder was. De put bij de Holding kostte de belastingbetaler ruim 1 miljard euro. De grootste schuldeiser is de staatsbank Belfius voor bijna 600 miljoen euro, terwijl de drie gewesten samen ruim 400 miljoen verloren aan het debacle.



Politicus Jean-Marie Dedecker diende meteen na het debacle in 2011 een klacht in bij het gerecht om na te gaan of de gemeenten waren misleid door de Holding. Dedecker diende klacht met burgerlijke partijstelling in bij het Brugse gerecht, maar de klacht belandde in Brussel waar de hoofdzetel van de Holding gevestigd was. De speurders moesten onder meer onderzoeken of de gemeenten misleid zijn door de Gemeentelijke Holding, toen ze nog meestapten in een kapitaalverhoging bij de Holding om een half miljard euro in Dexia te pompen.



Onderzoeksrechter Calewaert liet de voorbije jaren een aantal huiszoekingen, verhoren en analyses uitvoeren, maar het Brusselse parket kwam op basis van dat gerechtelijk onderzoek tot de vaststelling dat er weliswaar vragen konden gesteld worden bij de manier waarop de Holding was gerund, maar dat er geen misdrijven waren gepleegd. In zijn eindvordering vroeg het parket dan ook alle betrokkenen buiten vervolging te stellen. De Brusselse raadkamer heeft nu de vordering van het openbaar ministerie gevolgd.