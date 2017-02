Brussel vindt Vlaams belangenconflict "niet rechtsgeldig" en heft vanaf middernacht geluidsboetes

Door: redactie

Brussels Airport Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat vanaf middernacht boetes uitschrijven aan luchtvaartmaatschappijen wiens vliegtuigen de strenge geluidsnormen overtreden. De Brusselse regering gaat dus geen rekening houden met het belangenconflict dat de Vlaamse regering (voor de tweede keer) heeft ingeroepen en waarmee de strengere regels (opnieuw) 60 dagen zouden worden uitgesteld.

Volgens de Brusselse regering is het nieuwe Vlaamse belangenconflict niet rechtsgeldig. "De nieuwe procedure van belangenconflict door de Vlaamse gemeenschap is een aanfluiting van de rechtstaat", zegt ze in een mededeling. En dus gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf middernacht de strengere geluidsnormen hanteren.



In de mededeling luidt het dat "het einde van de tolerantie voor de Brusselse geluidsnormen, vastgelegd door een besluit van 1999 en bevestigd door de hoogste gerechtelijke instanties, deze avond vanaf middernacht van kracht wordt." Luchtvaartmaatschappijen wiens vliegtuigen de geluidsnormen overstijgen, zullen dus een boete krijgen.



Volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) "schendt" het nieuwe belangenconflict van de Vlaamse regering "de rechtsstaat". Daarbij verwijzen ze naar de wet op de staatshervorming van 9 augustus 1980, waarin bepaalt wordt dat een belangenconflict niet twee keer voor hetzelfde probleem kan worden ingeroepen.