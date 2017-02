Arbeider (31) sterft bij val door dak

Bart Boterman

21/02/17 - 15u48 Bron: Eigen berichtgeving

oostende/waregem Bij een arbeidsongeval in Oostende is vandaag een 31-jarige man uit Waregem om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De man viel door een gat in een dak.

In de fabriek van Flanders Bakery Group-La Lorraine, in de Zandvoordestraat in Oostende, is deze ochtend rond 8 uur een 31-jarige man om het leven gekomen. De arbeider viel door het dak naar beneden. De hulpdiensten brachten het slachtoffer nog over naar het ziekenhuis, maar er kon geen hulp meer baten.



"De werknemer van Callens en EMK was deze ochtend bezig een ventilatiesysteem te installeren op het dak. Er komt namelijk een nieuwe productielijn. De arbeider is door het gat waar het ventilatiesysteem moest komen, gevallen. Zijn collega's dienden meteen de eerste hulp toe, daarna namen de hulpdiensten het over. We hebben echter bericht gekregen dat de man het niet heeft gehaald", vertelt Frank Meire, Group Safety Manager van Flanders Bakery. "Onze gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden", aldus Meire.



De politie en het arbeidsauditoraat onderzoeken het ongeval. De collega's van de man verkeren in shock. Ze worden opgevangen bij hun werkgever in Waregem.