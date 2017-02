Voetbalclub waarschuwt voor kinderlokker in groene auto

Hans Verbeke

21/02/17 - 13u02 Bron: Eigen berichtgeving, Facebook

Het voetbalterrein van KFC Eendracht Hooglede. © Google Maps.

Hooglede Voetbalclub KFC Eendacht Hooglede waarschuwt op haar Facebookpagina voor een man in een groene auto die spelertjes tracht te lokken.

"Zaterdagnamiddag werden er kinderen aangesproken door hem", klinkt het. "Hij blijft in z'n auto met draaiende motor zitten, zegt dat hij stickerboeken over voetbal bij zich heeft en nodigt de kinderen uit om eens te komen kijken." De club stuurde de waarschuwing ook via mail rond naar de ouders van alle aangesloten spelers en roept op om alert te zijn. "Als je iets verdachts ziet, meldt dit zeker op de club en bij de politie. Ga niet in op de vraag van de onbekende man."



De politie zegt alvast nog geen melding ontvangen te hebben over de verdachte man.