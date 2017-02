Homans wil regels bijsturen na zwartepietenuitspraken Minderhedenforum

Door: redactie

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans wil de regels voor participatieorganisaties zoals het Minderhedenforum aanscherpen om ervoor te zorgen dat de standpunten van die organisaties gedragen worden door hun doelgroep. Dat zegt de N-VA-minister in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Tom Van Grieken (Vlaams Belang) over uitspraken van het Minderhedenforum in het zwartepietendebat.

Even terugspoelen naar eind 2016. Het Minderhedenforum weigerde toen om het zogeheten 'Pietenpact', een initiatief om Sinterklaas te vieren zonder raciale stereotyperingen, te ondertekenen. Volgens directeur Wouter Van Bellingen ging de tekst niet ver genoeg. "Niet alleen het raciale aspect is een probleem. Ook de term 'zwarte piet' en de duidelijke machtsverhouding tussen de blanke Sinterklaas en zijn gekleurde knechten past niet meer in onze hedendaagse samenleving", zei Van Bellingen toen.



Die houding was helemaal niet naar de zin van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans. "Ik heb genoeg contacten met de allochtone gemeenschap om te weten dat het protest tegen Zwarte Piet niet breed gedeeld wordt", zei de N-VA-minister toen. Ze voegde er nog aan toe dat het Minderhedenforum "geen subsidies krijgt om Zwarte Piet-onzin uit te kramen".



In antwoord op een vraag van Tom Van Grieken zegt Homans nu dat er intussen een "informeel gesprek" is geweest met Van Bellingen om het onder meer over Zwarte Piet te hebben. "De verschillende standpunten werden tijdens dit gesprek toegelicht", aldus Homans.



Zelf wil Homans alvast de regelgeving bijsturen. "Als minister bevoegd voor integratie vind ik het belangrijk dat een participatieorganisatie standpunten inneemt die gedragen worden door de doelgroep die deze organisatie vertegenwoordigt. Het huidige regelgevend kader biedt hiervoor onvoldoende garanties. Ik plan dan ook om deze regelgeving bij te sturen", klinkt het.



Van Bellingen zelf wil voorlopig niet reageren op die plannen van Homans. "Wij hebben aan de minister een formeel gesprek gevraagd. Ik wil het resultaat van dat gesprek afwachten", zegt hij.