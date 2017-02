Nieuw belangenconflict tegen Brusselse geluidsnormen is een feit

Door: redactie

De Vlaamse regering heeft via een elektronische procedure het licht op groeng gezet voor een nieuw belangenconflict in het dossier van de Brusselse geluidsnormen. Het belangenconflict is intussen ook ingediend bij het Overlegcomité, het orgaan van de verschillende regeringen in België, waardoor de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen opnieuw voor 60 dagen wordt opgeschort.

De vergadering van het Overlegcomité gisteren bracht geen doorbaak in het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. De Vlaamse regering had vooraf al aangekondigd dat ze in dat geval een nieuw belangenconflict zou indienen tegen de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen.



De invoering van die strengere normen was al eens met 60 dagen uitgesteld door een eerste belangenconflict van de Vlaamse regering. Maar omdat de termijn morgen zou aflopen, dient de Vlaamse regering nu een tweede belangenconflict in. De regering-Bourgeois heeft daarvoor dinsdagochtend via elektronische procedure het licht op groen gezet. Die beslissing is intussen ook overgemaakt aan premier Charles Michel en het Overlegcomité.



Op die manier belandt de Brusselse beslissing opnieuw voor 60 dagen in de koelkast. Zo krijgen de verschillende regeringen extra tijd om een overlegde oplossing voor het dossier te vinden. Lees ook Bellot verlaat overlegcomité geluidsnormen: "Geen akkoord"

