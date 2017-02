Politie doet oproep tot getuigen in moordzaak Knokke

Door: redactie

21/02/17 - 11u12

© Mathias Mariën / rv.

Eén maand nadat het lichaam van Sofie Muylle op het strand van Knokke is aangetroffen, is er nog steeds geen spoor van haar moordenaar(s). Volgens Het Nieuwsblad zijn de speurders op zoek naar een man met een blauwe jas die aan het strand gezien werd. Vanavond doet de politie een grote oproep tot getuigen in het VTM-programma 'Faroek'.



Sofie Muylle (27) uit Ardooie werd op 22 januari dood aangetroffen onder een terras op het strand in Knokke. Hoewel het gerecht alle zeilen bijzet, is de moordenaar nog steeds niet gevonden. Uit de autopsie blijkt dat de vrouw met verstikking werd omgebracht. Haar vriend, met wie ze een maand samen was, wordt even gezien als verdachte, maar werd opnieuw vrijgelaten.



De politie doet vanavond dan ook een grote oproep tot getuigen in het VTM-programma 'Faroek'.



'Faroek', vanavond om 22.40 uur bij VTM.