Postbode niet meer elke dag aan huis

Door: redactie

21/02/17 - 06u33 Bron: Belga

© photo news.

De regulator van de postdiensten BIPT wil de frequentie van de postbedeling terugschroeven. De postbode zou dan niet meer elke dag zijn ronde doen, maar nog maar drie of vier keer per week de post bedelen. Dat blijkt uit een voorstel van de regulator waarover de kranten van Mediahuis berichten.

"Brievenpost is een puur functionele gelegenheid ­geworden: het gaat nog om facturen, verzekeringspapieren, enzovoort. Dingen waar we emotionele waarde aan hechten of die héél dringend zijn, sturen we tegenwoordig in een mail of sms. Met spanning uitkijken doen we eigenlijk alleen nog naar een postpakketje, niet naar de gewone post", verklaart Jack Hamande, een van de vier raadsleden van het BIPT.



Bpost staat niet afkerig tegenover het idee. "De Belgische wet verplicht ons vandaag wel om vijf ­dagen op de zeven post te ­leveren", zegt Barbara Van Speybroeck. "Maar we moeten rekening houden met wat de klant wil en nodig heeft. En het systeem moet inderdaad betaalbaar blijven."



Om de bedelingsfrequentie te verminderen is dus een wetswijziging nodig. "Daar gaan we het komende jaar binnen de regering aan werken", luidt het bij het kabinet van minister van Post Alexander De Croo (Open Vld).