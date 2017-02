Fiscus plant gerichte controles tegen Airbnb-verhuurders

Door: redactie

De belastingdienst gaat binnenkort gerichte acties organiseren tegen verhuurders die hun inkomsten uit Airbnb-activiteiten niet aangeven. Dat zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, vandaag in De Tijd. Overtreders riskeren boetes tot 1.250 euro of belastingverhogingen tot 200 procent op de ontdoken belasting.

Airbnb telt naar eigen zeggen 12.500 actieve verhuurders in België, die gemiddeld 2.000 euro per jaar extra verdienen. Zij moeten al hun belastbare inkomsten aangeven, maar tot nu toe was de kans klein dat verhuurders gecontroleerd werden. Lokale belastingdiensten beslisten namelijk zelf of ze individuele controles uitvoerden.



Maar daar komt nu verandering in. Belastingcontroleurs moeten binnenkort systematisch speuren naar verhuurders op Airbnb en gelijkaardige websites. De fiscus maakt daarbij gebruik van intelligente dataminingprogramma's, die websites automatisch screenen.



De fiscus wil ook rechtstreeks bij Airbnb verhuurgegevens opvragen. "Happig of niet, Airbnb moet meewerken", zegt Adyns "We verwelkomen elke discussie met beleidsmakers over hoe hosts hun belastingen gemakkelijker kunnen betalen", reageert Airbnb-woordvoerder Bernard D'heygere.