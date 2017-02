"Filedruk neemt overal in het land toe, behalve in Charleroi"

Door: redactie

Behalve in Charleroi, neemt de verkeersdrukte overal in het land toe. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index 2016, die voor het eerst tien data verwerkte voor tien Belgische steden, met Leuven, Kortrijk en Bergen als nieuwkomers.

In Brussel moeten bestuurders gemiddeld 38 pct toevoegen aan hun reistijd. Dat is 3 pct meer dan 2015 of omgerekend gemiddeld 44 minuten extra reistijd. Maandagochtend en vooral donderdagavond zijn te mijden. Samen met Parijs en Manchester bekleedt onze hoofdstad de achtste plaats in Europa. Wereldwijd staat onze hoofdstad op plaats 37 van de 390 steden. In Antwerpen stijgt de gemiddelde reistijd met 4 pct tot 30 pct vorig jaar en in Luik stijgt het congestiecijfer tot 23 pct.



De vierde stad met het hoogste congestiecijfer blijkt nieuwkomer Leuven te zijn. Net als in Namen duurt een rit er gemiddeld 22 pct langer. Een andere nieuwkomer, Kortrijk, telt ook een congestiecijfer van 21 pct. In Gent was er een lichte stijging van de verkeersdrukte, met een reistijd die gemiddeld 17 pct langer duurt, en op gelijke hoogte staat met nieuwkomer Bergen en Brugge op de negende plaats. De top tien in ons land wordt afgesloten met Charleroi, daar daalde het congestiecijfer met 2 pct echter tot een reistijdverlenging met 16 pct.



De verkeersdrukte nam vorig jaar wereldwijd met 10 pct toe. Mexico City is de drukste stad ter wereld, bestuurders voegen gemiddeld 66 pct extra reistijd aan hun rit toe. De top-5 van de wereldwijd drukste steden wordt aangevuld met Bangkok, Jakarta, Chongqiing en Boekarest. De Hongaarse hoofdstad stootte in Europa overigens Moskou van de troon als drukste Europese stad. In de Europese top-5 staan verder Sint-Petersburg, Londen en Marseille.



De TomTom Traffic Index wordt al voor het zesde jaar op rij uitgebracht.