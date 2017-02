Trein rijdt voetganger aan in Verviers

Door: redactie

20/02/17 - 23u07

Een voetganger is deze avond aangereden door een trein ter hoogte van het oude treinstation in Verviers, in de provincie Luik. Hulpdiensten zijn rond 22 uur ter plaatse gekomen. De NMBS meldt dat het treinverkeer in het station Verviers-Centraal onderbroken is. Er wordt een busdienst ingelegd tussen Pepinster en Verviers-Centraal. Vertragingen zijn mogelijk. Het is momenteel nog niet geweten hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren en hoe erg de persoon er aan toe is.