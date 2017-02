Telenet ontkent dat Leterme advies gaf als premier

Door: redactie

20/02/17 - 18u06

© (c) VRT.

Telenet benadrukt dat Yves Leterme voor december 2011 geen enkel advies heeft verleend aan het bedrijf. Hij nam pas op 19 december - kort na afloop van zijn termijn als premier dus - voor het eerst deel aan een vergadering van de adviesraad. Vreemd genoeg kreeg hij wel een vergoeding voor een half jaar lidmaatschap.

Eerst zei Telenet dat Leterme werd betaald vanaf half 2011. Dat gaf de indruk dat hij al voor het einde van zijn premierschap begon als adviseur. In een aanvullend communiqué zegt het bedrijf echter dat Leterme pas op 19 december 2011 een eerste vergadering als lid van de adviesraad heeft bijgewoond.



"Hij is in 2011 daardoor voor een half jaar lidmaatschap en één vergadering vergoed. Yves Leterme heeft voor december 2011 geen enkel advies verleend voor Telenet."



Telenet gaf volledige transparantie over de vergoedingen die in de voorbije jaren werden betaald aan politici. Leterme zit op vandaag nog steeds in de adviesraad van Telenet. Door de jaren heen streek hij in totaal 55.000 euro op. Daarmee is hij lang niet de best betaalde politicus bij Telenet: Patrick Dewael stuurde facturen voor 82.000 euro, Siegfried Bracke voor 66.000 euro en Peter Vanvelthoven 62.000 euro



De vergoedingen voor de leden van deze adviesraad bedroegen 12.000 euro per jaar als vaste vergoeding en 2.000 euro per bijgewoonde zitting met een maximum van vier zittingen per jaar. Er werd geen extra vergoeding per advies betaald.