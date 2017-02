Agressieve opzichter (69) vernielt drone van jongeren aan 'spookvilla'

Door: redactie

20/02/17 - 17u19 Bron: Belga

De bewuste villa Nottebohm staat op privé-domein. Amateur-fotografen dringen geregeld binnen. © Dirk Van Gorp.

Brecht Een 69-jarige opzichter is vandaag voor de rechtbank moeten verschijnen, omdat hij de drone vernield had van drie jongeren die de 'spookvilla' Nottebohm in Brecht waren binnengedrongen. Hij zou hen ook verwondingen hebben toegebracht, maar dat ontkent hij. De procureur vorderde zes maanden cel en 600 euro boete, eventueel met uitstel.

De Amerikaanse auteur Ransom Riggs liet zich voor het kindertehuis in zijn boek 'Miss Peregrine's home for peculiar children' inspireren door de verlaten Villa Nottebohm. Regisseur Tim Burton wilde het boek er graag verfilmen, maar daarvoor was het gebouw in een te slechte staat. "Maar dat neemt niet weg dat het domein sindsdien overspoeld wordt door indringers, ondanks alle verbodsborden", zegt advocaat John Mees namens opzichter Constant E.



Op 22 februari 2015 had hij drie jongeren betrapt die met een drone en een GoPro-camera beelden aan het maken waren. Hij was over de rooie gegaan, omdat ze volgens hem niet wilden vertrekken. Constant E. had meermaals tegen de drone geschopt en zou daarbij ook de eigenaar van de drone verwond hebben.



Meegesleurd

Toen ze wilden weggaan, had een van de jongeren een foto van zijn nummerplaat gemaakt, waarna de beklaagde haar zou aangereden hebben. Het meisje was naar de bestuurderskant gelopen en zou hem op haar beurt met haar handtas geslagen hebben. Ze was vervolgens met haar sjaal vast komen te zitten en toen Constant E. vertrok, werd ze een veertigtal meters meegesleurd.



Haar vrienden schoten haar te hulp en zouden de beklaagde enkele klappen hebben gegeven, nadat hij gestopt was. Constant E. trok een houten paaltje uit de grond, maar werd tegengehouden door zijn vrouw, waarna iedereen vertrok. Zowel de beklaagde als de jongeren ontkennen de klappen en wijzen elkaar met de vinger. Vonnis op 20 maart.