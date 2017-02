3 jaar cel voor vrouw (40) die grootmoeder wilde doodbijten

Door: redactie

20/02/17 - 13u37 Bron: Belga

© thinkstock.

Een 40-jarige vrouw uit Grimbergen die haar grootmoeder in het gezicht had gebeten, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel. De 89-jarige vrouw liep ernstige verwondingen op in het aangezicht en aan de hals en volgens de wetsarts waren die, gezien de leeftijd van de vrouw, potentieel dodelijk. Volgens haar advocaat had de vrouw helemaal niet de bedoeling haar grootmoeder om te brengen maar de rechtbank bevond haar wel schuldig aan poging oudermoord.

De feiten vonden een jaar geleden plaats, op 22 januari 2016. De 40-jarige vrouw was die dag op bezoek bij haar moeder en bedlegerige grootmoeder om een verjaardag te vieren en het gezelschap maakte twee flessen cava soldaat. Rond 1.30 uur 's nacht vroeg de grootmoeder aan haar kleindochter om op te stappen, omdat ze al genoeg gedronken had, waarop die in een blinde woede ontstak en haar grootmoeder te lijf ging.



De moeder van de beklaagde werd echter net op tijd wakker om erger te voorkomen. "Ze raakte maar niet onder het juk van haar oma uit. Ze heeft nooit een vlieg kwaad gedaan en zal ook nooit iemand meer kwaad doen. Beiden weten goed genoeg dat ze in fout zijn gegaan", vertelde ze. Ook het slachtoffer vond het jammer dat ze niet eerder had ingezien dat het zo diep zat bij haar kleindochter.



Volgens haar advocaat had de vrouw het in die periode zeer moeilijk, omwille van een pijnlijke echtscheiding en omdat recent de ziekte van Crohn bij haar was vastgesteld. Intussen was alles weer koek en ei tussen grootmoeder en kleindochter, klonk het bij de verdediging, die ervoor pleitte om de feiten als slagen en verwondingen te omschrijven en de opschorting toe te kennen.



De rechtbank ging daar niet op in en wees erop dat de Grimbergse haar grootmoeder herhaaldelijk op het hoofd had geslagen en in gezicht en hals had gebeten. Ook had de vrouw tegenover de hulpdiensten en de politie gezegd dat ze haar oma had willen doodslaan en kapotmaken.