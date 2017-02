Calvo: "Bracke moet ook signaal als Kamervoorzitter geven"

Door: redactie

20/02/17 - 12u48 Bron: Belga

© belga.

Indien Siegfried Bracke Kamervoorzitter wil blijven, dan is het voor Ecolo-Groen cruciaal dat Bracke zelf de deontologische commissie vat om zich te buigen over de mandatenkwestie. "We nemen akte van zijn Gentse beslissing, maar het probleem van Bracke was vooral gegroeid als Kamervoorzitter", zegt fractieleider Kristof Calvo.

Na de commotie van afgelopen week over zijn adviseursfunctie bij Telenet, kondigde Kamervoorzitter Bracke vandaag aan dat hij zich terugtrekt als fractieleider voor N-VA in Gent en dat hij geen lijsttrekker zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als Bracke wil voortgaan als voorzitter van de Kamer, dan verwachten de groenen echter ook daar "een signaal", zegt Calvo.



Vorige week had Calvo in de plenaire Kamer Bracke opgeroepen zelf naar de deontologische commissie te stappen. Hoewel daarover donderdag discussie bestond, is dat volgens Calvo wettelijk wel degelijk mogelijk. Zijn vraag blijft maandag ook nog overeind. "Er moet ook een signaal komen rond zijn belangrijkste functie", luidt het.



Dat Bracke voor zijn taak bij Telenet geen vergoeding aanrekende tijdens zijn voorzitterschap, speelt volgens Calvo geen rol. "Het is in elk geval goed dat daarover transparantie komt. Het is echter niet alleen een kwestie van centen, maar ook van zijn onafhankelijkheid als Kamervoorzitter. In deze tijden hebben we zeker een Kamervoorzitter nodig die boven het gewoel staat".



Calvo komt ook terug op het vertrek van staatssecretaris Elke Sleurs uit de federale regering om zich volop op Gent te concentreren. "Je kan helaas niet zeggen dat ze ongelooflijk veel bakens heeft verzet", blikt het Groen-kopstuk terug. Wie Sleurs zal opvolgen, staat nog niet vast. "Ofwel is het de N-VA ernstig met haar pleidooi voor minder mandaten en vult ze de functie niet in. We hebben geen nood aan een overbodige staatssecretaris bis. Ofwel kiest de partij iemand die echt de thema's vastpakt", besluit Calvo.