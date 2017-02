Door: redactie

20/02/17

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft op het industrieterrein in de Alfons A. Jeurissenstraat in Zonhoven een grote, professionele wietplantage ontmanteld, die in totaal zo'n 2.200 plantjes telde. In kader van het onderzoek werd een 41-jarige man uit Diepenbeek gearresteerd.