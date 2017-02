Siegfried Bracke wordt géén lijsttrekker in Gent, N-VA kiest voor Elke Sleurs

Door: redactie

20/02/17 - 11u00

Elke Sleurs stopt meteen als staatssecretaris

Siegfried Bracke wordt geen lijsttrekker van de N-VA in Gent bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Hij treedt ook nu al terug als fractieleider van de N-VA in de Gentse gemeenteraad. Staatssecretaris Elke Sleurs neemt zijn functie over in Gent en wordt wel lijsttrekker in 2018, zij stopt tevens als staatssecretaris.

Dat heeft Bracke bekendgemaakt in een persconferentie in het Vlaams parlement. Daarbij waren ook partijvoorzitter Bart De Wever en staatssecretaris Elke Sleurs aanwezig. Die laatste maakte tegelijk bekend dat ze haar mandaat als staatssecretaris ter beschikking heeft gesteld van de regering. "Vanaf morgen ben ik geen staatssecretaris meer, maar wel kandidaat-burgemeester van Gent."



Kamervoorzitter Bracke begon met een verklaring over zijn mandaat in de adviesraad van Telenet. "Mijn lidmaatschap van de adviesraad stond altijd in mijn mandaatverklaring", zei Bracke. "Ondanks de vertrouwelijkheid die bij die functie contractueel werd vastgesteld en ook al was dat niet verplicht. Bovendien heb ik in 2014, het jaar dat ik Kamervoorzitter ben geworden, mijn laatste factuur naar Telenet gestuurd. Vooor de jaren dat ik Kamervoorzitter ben, was mijn inkomen uit Telenet 0 euro."



"Ik ben waarschijnlijk de eerste Kamervoorzitter in jaren die geen bijverdiensten heeft in de privésector", zei Bracke ook nog. "Ik dacht dat dat historisch perspectief wel belangrijk was om mee te geven voor het belangrijk nieuws dat ik vandaag aankondig." Waarop Bracke bekendmaakte dat hij geen lijsttrekker zal zijn voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Gent. Hij trekt zich ook terug als fractieleider voor zijn partij in de Gentse gemeenteraad.

"Gent heeft nood aan verandering" Staatssecretaris Elke Sleurs en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (beide N-VA) omhelzen elkaar. © belga. Elke Sleurs, tot nu staatssecretaris in de federale regering, bevoegd voor onder meer Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, stopt dan weer als staatssecretaris en neemt Brackes plaats in als fractieleider voor N-VA in Gent. Zij wordt in 2018 kandidaat-burgemeester voor de partij in Gent en stopt meteen als staatssecretaris.



"Gent verdient een topvrouw, die al haar aandacht aan de stad besteedt", verklaarde Elke Sleurs nadat Siegfried Bracke bekend had gemaakt dat hij de N-VA-lijst in Gent niet zal trekken. "Gent heeft nood aan verandering", zei Sleurs ook nog. "Siegfried en ik vormden een tandem. We wisselen nu van plaats op die tandem. We willen een nieuwe bestuursstijl in Gent."