Kristien Bollen

20/02/17 - 09u34

De brandweer is ter plaatse aan het postkantoor in Landen. © Kristien Bollen.

Landen Er is een verdacht pakket met wit poeder aangetroffen in het postkantoor in Landen. Zowel politie, brandweer als civiele bescherming zijn er plaatse. Er wordt nu onderzocht of het om een gevaarlijke substantie gaat. Uit voorzorg is het gebouw afgesloten. Daardoor mogen 27 postbodes het gebouw niet verlaten.

