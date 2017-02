Bellot verlaat overlegcomité geluidsnormen: "Geen akkoord"

Door: redactie

20/02/17 - 09u25 Bron: Belga

© epa.

Brussels airport In de ambtswoning van de premier zaten de verschillende regeringsleiders en bevoegde ministers in het Overlegcomité sinds 8 uur vanochtend samen over het dossier van de geluidshinder rond Brussel. Een informele bijeenkomst tussen de mobiliteitsministers leverde gisteren niets op en ook vandaag werd geen akkoord bereikt. Dat verklaarde federaal minister van Mobiliteit François Bellot.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois hekelde het feit dat de werkgroep die in het najaar aangekondigd was, pas gisteren voor het eerst samengekomen is. Bourgeois heeft een nieuw voorstel bij zich, maar het is niet duidelijk of hij dat op tafel legde. Daarnaast heeft Vlaanderen een nieuw belangenconflict klaar waardoor de strengere geluidsnormen andermaal worden uitgesteld.



Brussels minister-president Rudi Vervoort vroeg zich af er wel een tweede belangenconflict kan worden ingeroepen over hetzelfde onderwerp. Hij zei uit te kijken naar het nieuwe voorstel van zijn Vlaamse collega en wees op de rol die de federale regering in dit dossier speelt. De gewesten kunnen enkel binnen het federale wettelijk kader werken.



Maar volgens federaal minister François Bellot biedt een vliegwet geen oplossing om een doorbraak in het dossier te realiseren.