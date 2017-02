Zware ochtendspits, vooral in Antwerpen

Door: redactie

20/02/17 - 06u36 Bron: Belga, Verkeerscentrum

© thinkstock.

Verschillende ongevallen op de Vlaamse snelwegen hebben vanochtend de zwaarste ochtendspits tot nu toe dit jaar veroorzaakt. Op het hoogtepunt, rond 8.15 uur, stond er meer dan 250 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De nieuwe week startte met heel wat ongeval- en file-ellende. Zo stond er op de E34 in de richting van Antwerpen reeds om 6 uur een lange file na een ongeval in Ranst. De hoofdrijbaan was er volledig versperd. Rond datzelfde tijdstip was na een botsing van twee vrachtwagens ook de Beverentunnel op R2 rond Antwerpen volledig versperd.



Bovendien zorgde ook een ongeval ter hoogte van Groot-Bijgaarden op de E40 van Gent richting Brussel voor de nodige hinder, net als een ongeval later op de ochtend op de E40 vanuit Leuven naar Brussel ter hoogte van Sterrebeek.



"Het was een uitzonderlijk drukke ochtendspits, met heel wat incidenten en hoge wachttijden. De zwaarste ochtendspits van dit jaar tot nu toe", aldus woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.