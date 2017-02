Files: E34 richting Antwerpen en Beverentunnel allebei versperd door ongevallen

Door: redactie

Op de E34 in de richting van Antwerpen staat vanmorgen een lange file door een ongeval in Ranst. Het verkeer staat er stil vanaf Zoersel. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De hoofdrijbaan is volledig versperd en het verkeer moet er over de busstrook. Ook de Beverentunnel is volledig versperd door een ander ongeval.