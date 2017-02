De Lijn betrapt recordaantal zwartrijders

Door: redactie

Nog nooit werden zoveel pendelaars op bus en tram gecontroleerd en nog nooit werden er zoveel betrapt zonder ticket. Van de 2,4 miljoen gecontroleerde reizigers waren er vorig jaar 60.758 zwartrijders. "Hopelijk kunnen al die controles eindelijk tot een mentaliteitswijziging leiden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder.

De Lijn controleerde vorig jaar 2,4 miljoen pendelaars op trams en bussen. Dat is een record. In 2015 waren dat er nog 2,1 miljoen. Maar ondanks alle inspanningen is het aantal zwartrijders daarmee niet teruggedrongen.



Controleurs van De Lijn schreven in 2016 60.758 processen-verbaal uit. Dat betekent dat een goeie 2,5% van de gecontroleerde pendelaars geen moeite deed om een geldig vervoersbewijs aan te schaffen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder aan minister van Mobiliteit Ben Weyts. Vorig jaar kreeg nog 2,4% van de gecontroleerde bus- en tramreizigers een bekeuring.



