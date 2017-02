Chauffeurs bespuwd: busverkeer Dilbeek - Meerbeke verstoord door staking

Door: redactie

Het busverkeer in de regio Dilbeek - Meerbeke is vanochtend verstoord door een onaangekondigde stakingsactie in de stelplaats van De Lijn in Meerbeke. De spontane staking kwam er na een aantal agressiegevallen tijdens het voorbije weekend, waarbij chauffeurs bespuwd werden. Dat meldt De Lijn.