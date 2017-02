Doodrijder vraagt vriendin om politie te bellen

Door: redactie

20/02/17 - 04u00

© rv/ Facebook.

Een 23-jarige Limburger heeft zaterdagnacht rond 1 uur een 71-jarige dorpsgenoot doodgereden en vluchtmisdrijf gepleegd. Een uur later begon hij aan zijn nachtshift als machinist bij de NMBS.

Pas zondagochtend, toen B.L. de nieuwsberichten las over een dodelijk verkeersongeval op de route naar zijn werk, legde hij naar eigen zeggen de link met de aanrijding en stortte hij in. "Zodra hij thuis aankwam, vroeg hij mij om de politie te bellen", vertelt zijn vriendin. "Daar was hij zelf niet meer toe in staat." Volgens getuigen stopte de chauffeur nog na de aanrijding en reed hij uiteindelijk toch door. "Daar hebben we toch vragen bij", zegt de familie van het slachtoffer. "We wachten het onderzoek af."



Slachtoffer Georges Fraiponts was te voet met zijn vrouw en een ander koppel uit de buurt op de terugweg van een straatfeest. Bij het afscheid nemen werd hij gegrepen door de wagen van de twintiger, die fel van zijn rijvak afweek. De man overleed op amper 100 meter van zijn voordeur.



Vanochtend verschijnt de jonge chauffeur voor de onderzoeksrechter, die moet beslissen over zijn aanhouding. De voorbije nacht heeft hij in de cel doorgebracht.



Zo'n twee jaar geleden werd de twintiger als machinist al eens geconfronteerd met een zwaar ongeval toen iemand zich voor zijn trein gooide. Die persoon raakte zwaargewond. "Of dat nu heeft meegespeeld, weet ik niet", zegt de vriendin. Het hele verhaal leest u in onze Pluszone.