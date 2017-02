Respect! Marathonman Stefaan Engels loopt 100 marathons in evenveel dagen

Door: redactie

Stefaan Engels (met pet) bij de start van zijn 100 marathons in 100 dagen. © Didier Verbaere.

Marathonman Stefaan Engels (55) is er deze namiddag in geslaagd zijn honderdste marathon op rij aan de Gentse Watersportbaan succesvol te beëindigen. Onder de titel Run2gether(e) liep hij elke dag een marathon om zo zondag de kaap van de 1.000 marathons in gans zijn leven te ronden.

In 2010 liep Stefaan Engels als 365 marathons op een rij. Op 12 november vorig jaar ging hij van start met de opzet om 100 marathons op een rij te lopen rond de Watersportbaan: acht rondjes per dag. 800 rondjes later zit zijn avontuur er op.



Wat nu morgen?

"Heel veel vriendschappen zijn hier ontstaan", lacht hij. "Er zijn er zelfs bij die triestig worden: 'wat moeten we morgen nu doen?' Gelukkig hadden we een zachte winter en waren de weergoden ons goed gezind. Ik heb hier tal van mensen zien starten en leren lopen. Bewust hield ik het altijd traag tot 9,5 kilometer per uur. Ik deed dit ook niet voor mezelf maar om anderen te inspireren en te tonen dat veel mogelijk is als je uit je comfortzone komt."



1.001 marathons

Woensdag stapt Engels op het vliegtuig en volgende zondag loopt hij de 1.001ste marathon van zijn leven in Tokio. "De symbolische betekenis van 1001 marathons in mijn leven, staat gelijk aan voortdurend in beweging zijn en constante groei. Het is een metafoor voor het leven", zegt Engels. Na 25 jaar, vindt de vijftiger het nadien meer dan genoeg. "Vanaf zondag tel ik niet meer, dan gaat het niet meer om mij, maar gaat het om anderen. Dit lijkt op stoppen op een hoogtepunt, maar ik wou ook aantonen dat iemand van 55 jaar nog veel kan realiseren. Veel mensen putten hier moed uit."



Toch geeft arts Petra Bruggeman, die Stefaan Engels begeleidde, toe dat niet iedereen dit kan. "Mentaal is het wellicht nog zwaarder dan het fysieke, en daar bestaan nu eenmaal geen pilletjes voor."



Run2gether(e) wordt vanaf oktober herhaald bij de start van het nieuwe winteruur. "We hopen dit structureel met de stad Gent en de Sportdienst te kunnen organiseren", besluit Engels.