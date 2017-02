200 reizigers gestrand na aanrijding tussen trein en auto in Varsenare

Door: redactie

Aan een overweg in het West-Vlaamse Varsenare (Jabbeke) is het omstreeks 19.15 uur tot een aanrijding gekomen tussen een trein die op weg was van Oostende naar Antwerpen en een auto. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen stilgelegd.