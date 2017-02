Bestuurder vlucht na ongeval op parkeerterrein langs E40

Tom Vierendeels

19/02/17 - 15u22



De bestuurder van een Mercedes is zaterdagnacht gevlucht toen hij rond 3 uur met zijn auto over de kop ging aan de pompen van het Texaco-tankstation langs de E40 richting Gent.

De man raakte een ijzeren paaltje dat de pompen moet beschermen tegen aanrijdingen waardoor de wagen werd opgeschept en over de kop ging. De bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten verdwenen. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht en onderzoek zal ook moeten uitwijzen wie achter het stuur zat. Gevaar was er nooit waardoor het tankstation en de winkel toegankelijk bleven.