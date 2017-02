Door: redactie

19/02/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video

"Eandis moet bekendmaken wat de directie verdient", dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in VTM NIEUWS. "Iedereen focust op wat politici daar krijgen, maar de directie is voorlopig buiten het blikveld gebleven." Bourgeois vindt dat de burger recht heeft op transparantie als het gaat over publieke ondernemingen.