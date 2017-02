Door: redactie

De plaats waar het treinongeval in Leuven gisteren plaatsvond, is vrijgegeven. Het parket en het labo hebben de vaststelling ter plaats gedaan. Een kraan die 110 ton weegt is ter plaatse gekomen en mag aan de bergingswerken beginnen. Toch zullen de werkzaamheden pas vannacht of morgen van start kunnen gaan.