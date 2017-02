Bourgeois: "Siegfried is beschadigd"

Door: redactie

Vlaams minister-president en N-VA-kopstuk Geert Bourgeois houdt zich in VTM NIEUWS op de vlakte over zijn partijgenoot Kamervoorzitter Siegfried Bracke. "Siegfried gaat door zeer zwaar weer", is zowat het enige wat Bourgeois kwijt wil. "Hij is zwaar aangeslagen en is ook beschadigd." Siegfried Bracke kwam de afgelopen week in opspraak omdat hij in de adviesraad van Telenet zat en daar ook vergoedingen voor kreeg. Bracke was tegelijkertijd ook degene die het voortouw nam in de PubliPart-affaire, waarin de sp.a-schepen Tom Balthazar ontslag moest nemen. Na aanhoudende kritiek nam Bracke zelf ontslag bij Telenet. "Er zijn naast Bracke nog andere mensen in beeld gekomen", zegt Bourgeois meermaals. "Ik ga niet focussen op wat bepaalde mensen wel of niet fout gedaan hebben." Ook de vragen of Bracke volgens Bourgeois de grenzen van de ethiek overschreden heeft en of hij lijsttrekker kan worden in Gent, ontwijkt de minister-president. "Hij heeft zijn conclusies genomen en zijn ontslag genomen. Ik wil vooruit kijken." En nog: "Over het lijsttrekkerschap zal de afdeling Gent moeten beslissen."