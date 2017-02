"Vraag om uitstel doet mij heel hard twijfelen aan biomassacentrale Langerlo"

Door: redactie

19/02/17 - 12u33 Bron: Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). © belga.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) ziet het project voor de ombouw van een steenkoolcentrale tot een biomassacentrale in Langerlo (Genk) liever verdwijnen. Dat heeft hij vandaag gezegd in De Zevende Dag op één. Tommelein is al langer een koele minnaar van het project dat nog door de vorige Vlaamse regering werd goedgekeurd, maar is "zeer achterdochtig" nu het Estse bedrijf Graanul Invest om uitstel heeft gevraagd.

Ik respecteer de wetten en de decreten. Ik doe niet wat ik wil. Maar ik steek wel mijn hand op en vraag: 'Wat is dit?' Bart Tommelein

"De datum was heel duidelijk afgesproken", zei Tommelein. "Voor de zomer van 2018 moet het operationeel zijn, anders vervallen de subsidies. Ze komen nu uitstel vragen. Mijn administratie zal dit met de nodige aandacht bekijken, maar dit doet mij toch heel hard twijfelen aan het project, temeer dat ik nog altijd geen enkel financieel plan van Langerlo heb gezien."



Na het faillissement van German Pellets heeft Granuul Invest de energiecentrale van Langerlo overgenomen. Het wil er een biomassacentrale realiseren waarbij houtafval uit de Baltische landen wordt verbrand. Het gaat om een gevoelig dossier omdat Granuul Invest ruim 2 miljard euro subsidies kan krijgen van de Vlaamse regering. "Dit is een beslissing van de vorige regering en ik maak er geen geheim van dat ik dat project absoluut niet genegen ben", zei Tommelein vandaag nog eens. "Maar ik respecteer de wetten en de decreten. Ik doe niet wat ik wil. Maar ik steek wel mijn hand op en vraag: 'Wat is dit?'."



Tommelein herhaalde zijn kritiek dat het om een project gaat dat niet duurzaam is, niet toekomstgericht en "daar komt nu nog eens bovenop dat ze uitstel willen". "Dit is een dossier dat mij niet echt gezond lijkt, ik ben er dan ook zeer achterdochtig tegenover en wat mij betreft zie ik het liever verdwijnen dan blijven bestaan."



Om zijn energiedoelstellingen tegen 2020 te halen, moet Vlaanderen minstens 280 windmolens bijbouwen, wees Tommelein op het plan van de Vlaamse regering. "Ik zou vragen aan de mensen om daar toch de nodige steun aan te geven. (...) Maar de overheid moet het goede voorbeeld geven. We moeten nóg meer investeren in zon, nóg meer investeren in wind en nóg meer investeren in warmtenetten."