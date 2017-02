Oudere man doodgereden in Alken, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Marco Mariotti

19/02/17 - 07u00 Bron: eigen berichtgeving

Aan de Steenweg in Alken is vannacht het lichaam van een oudere man aangetroffen. De man zou volgens de eerste vaststellingen zijn aangereden door een wagen. De bestuurder van die wagen pleegde vluchtmisdrijf.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Zijn lichaam werd rond 1 uur aangetroffen. De bestuurder van het voertuig reed meteen na de aanrijding verder. Van hem of haar ontbreek voorlopig elk spoor. De lokale politie is nu ter plaatse en zette de weg af in beide richtingen. Ze zijn momenteel uitvoerig op zoek naar sporen -zoals brokstukken van het voertuig- die kunnen leiden tot het vinden naar de doodrijder. Het slachtoffer zou een oudere man zijn, woonachtig in de omgeving. Zijn identiteit is intussen gekend bij de politie. De brandweer van Hasselt liet een tentje over het lichaam plaatsen en zorgde voor extra verlichting.

