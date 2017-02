Meeste slachtoffers al naar huis

Door: redactie

18/02/17 - 19u36 Bron: vtmnieuws.be

De toestand van de meeste slachtoffers van het treinongeval in Leuven is goed. Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Aagje Vanthomme. De meeste onder hen raakten slecht lichtgewond en konden al naar huis. Drie personen zijn zwaargewond geraakt. De meeste mensen die naar één van de drie Leuvense ziekenhuizen zijn gebracht, zijn al ontslagen. De meeste andere zullen morgen naar huis mogen gaan. In het Heilig Hart-ziekenhuis zijn twee mensen geopereerd aan hun breuken en diepe snijwonden. En in het UZ Gasthuisberg van Leuven is één iemand geopereerd aan zijn snijwonden. Andere lichtgewonden worden ook behandeld.