Door: redactie

18/02/17 - 19u30 Bron: vtmnieuws.be

video

De brandweer van Leuven bevestigt dat er één dodelijk slachtoffer is. Drie slachtoffers zijn zwaargewond, 24 anderen zijn lichtgewond. Veertien mensen zijn overgebracht naar het UZ Gasthuisberg en het Heilig Hartziekenhuis. "Alles is hier op menselijk vlak achter de rug. Het parket komt nu ter plaatse voor een gerechtelijk onderzoek. Het slachtoffer dat omkwam, zat niet in de trein", aldus Tobback en de woordvoerder van de Leuvense politie.