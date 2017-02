Treinspotter filmt hoe goederenwagon vuur vat in Deurle

Door: Jurgen Eeckhout

18/02/17 - 19u28 Bron: Eigen berichtgeving

© HLN.

Deurle (St.-M-Latem) Een goederentrein heeft zaterdagnamiddag vuur gevat op de lijn van Deinze naar Gent. Het was uiteindelijk een alerte treinspotter die de hulpdiensten verwittigd had, want de machinist had de vlammen nog niet opgemerkt.