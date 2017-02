Door: redactie

18/02/17 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

video

De Antwerpse sp.a-politica Leen Verbist stapt op als gemeenteraadslid, dat zegt ze in een persbericht. Gisteren kwam ze in opspraak omdat ze jarenlang een bestuurdersvergoeding kreeg van Telenet, die eigenlijk voor Koen Kennis (N-VA) bedoeld was. Het gaat om 30.000 euro. Verbist wil verder geen commentaar geven, zegt ze aan VTM NIEUWS.