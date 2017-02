Door: redactie

De Brusselse begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld) vindt dat het "logisch" zou zijn om de luchthaven, samen met de groei van de hoofdstad, verder achteruit te leggen. Dat zegt Vanhengel in een interview met La Libre Belgique over het dossier van de geluidshinder van Brussels Airport, waar het Brussels Gewest tegenover Vlaanderen staat. Maar zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten is het daar niet mee eens en fluit hem terug.